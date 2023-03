Musique. Ed Sheeran donne une date pour son nouvel album

Ce mercredi 1er mars, le chanteur Ed Sheeran dévoile la liste des titres de son album Subtract qui sortira le 5 mai prochain. Un album plus sombre que les autres. Le trentenaire généralement très discret sur sa vie privée a confié avoir vécu une période difficile notamment lorsqu'en l'espace d'un mois plusieurs nouvelles tragiques se sont accumulées. Sa femme enceinte a appris qu'elle avait une tumeur, sans voie de traitement avant l'accouchement, son meilleur ami, Jamal est décédé subitement et il s'est retrouvé devant le tribunal pour défendre son intégrité et sa carrière d'auteur-compositeur. Ed Sheeran voit en son album Subtract une thérapie et il a souhaité écrire des textes honnêtes qui traduisent les sentiments du chanteur sur le moment dans sa vie d'adulte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

"Écrire des chansons est ma thérapie. Cela m'aide à donner un sens à mes sentiments. J'ai écrit sans penser à ce que seraient les chansons, j'ai juste écrit ce qui tombait. Et en un peu plus d'une semaine, j'ai remplacé une décennie de travail par mes pensées les plus sombres."

Dévoilée dans un teaser vidéo de l'album, la liste des titres de son prochain album reflète l'année 2022 du jeune papa.

"Boat" / "Salt Water" / "Eyes Closed" / "Life Goes On" / "Dusty" / "End of Youth" / "Colourblind" / "Curtains" / "Borderline" / "Spark" / "Vega" / "Sycamore" / "No Strings" / "The Hills of Aberfeldy"