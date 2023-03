Bolbec. Un homme ivre interpellé après avoir percuté plusieurs véhicules en stationnement

Les faits ont eu lieu à Bolbec, vers 22 heures 40, mardi 28 février. Un équipage de police se fait couper la route à un carrefour par un fourgon dont un des pneus est crevé. D'après les forces de l'ordre, l'homme interpellé dans la foulée, présente des signes d'ivresse mais refuse de se soumettre au dépistage, et de décliner ses papiers ainsi que son identité. Emmené au commissariat de Bolbec, l'homme se montre à nouveau hostile au dépistage par éthylomètre et à la prise de sang. Finalement les policiers réussissent à identifier le chauffard en le fouillant. Plusieurs témoins précisent que le fourgon a percuté sept véhicules en stationnement. Le conducteur de 46 ans a été placé en garde à vue notamment pour récidive de conduite en état d'ivresse et délit de fuite après un accident matériel.