Sud-Manche. Une école évacuée en raison d'une odeur de gaz

Une odeur de gaz a été détecté dans un bâtiment de deux étages à La Chaise Baudouin dans le sud-Manche, mercredi 1er mars à 9 h 20. Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a une école maternelle et trois appartements au premier étage. Les sept pompiers ont effectué une reconnaissance dans l'immeuble, et ont trouvé une bouteille de gaz de 13 kg dans un des logements, qui pouvait fuir et qui serait la cause de l'odeur. Par précaution, les 35 élèves et quatre adultes ont été évacués à la salle des fêtes pour poursuivre leurs cours. Il n'y a aucune victime.

Les analyses n'ont rien détecté et les secours ont ventilé le bâtiment.