Caen. En quête de sensations : et si vous deveniez motard ?

Se promener entre les champs à moto un jour de printemps… Ça vous fait rêver ? On vous explique les étapes pour vous lancer. Tout d'abord, il existe deux types de motos. Celles qui font moins de 125 cm3, et les plus grosses cylindrées. Pour la première catégorie, pas besoin d'un permis spécial. Si vous êtes titulaire du permis B, vous devrez simplement suivre une formation de sept heures avant d'avoir le droit de tenir un guidon. Mais si vous ne voulez pas vous brider en puissance, alors c'est le permis A qu'il vous faut détenir.

Un permis spécial en deux étapes

"On commence par le permis A2, qui nous limite un peu en puissance, et, au bout de deux ans, on peut passer le permis A", explique Kenny Poulain, gérant de Normandy Bike à Caen, société de location courte durée de deux-roues. "Le permis A2 se déroule en deux étapes. D'abord une partie 'plateau', où l'on apprend à manier sa moto, on fait des zigzags, des slaloms. Et une fois que cette partie est validée par un instructeur, on va sur la route", continue-t-il. Il vous faudra un minimum de 20 heures de formation avant de rouler seul.

"Il faut bien essayer sa moto avant l'achat, conseille l'expert. Elles ont toutes un comportement différent, une assise différente, il faut être sûr d'être bien à l'aise avec." N'oubliez pas que l'équipement du motard est aussi un aspect très important. La loi oblige de porter un casque et des gants, mais Kenny Poulain préconise d'avoir également un blouson et un jean renforcé, ainsi que des bottes si possible. Coût total de l'équipement, entre 500 et 1 000 euros. "Il y a aussi les airbags qui se démocratisent. C'est une surveste qui se déclenche en cas de chute et protège le haut du corps." Un investissement supplémentaire, mais "mieux vaut mettre le prix pour être bien protégé que l'inverse", conclut-il.