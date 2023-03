Rouen. Karos, la solution normande pour limiter ses trajets du quotidien

Elle se prononce "Carrosse". L'application co-fondée par Olivier Binet en 2014 s'est développée à travers toute la Normandie grâce à un partenariat avec la Région, mais aussi plus localement à Caux Seine Agglo et Fécamp Caux Littoral dernièrement, soit "quelques dizaines de milliers de Normands actifs sur Karos", estime Olivier Binet. Une fois l'application téléchargée, son utilisateur doit renseigner son lieu de vie et son lieu de travail, ensuite "l'application va faire en sorte de vous trouver des gens qui sont au plus proche de vos habitudes, de vos itinéraires et de vos horaires". Les conducteurs peuvent faire aussi des propositions au passager.

Des économies à la clé

C'est le cœur d'activité de Karos : couvrir les trajets du quotidien qui ne dépassent pas les 20 km. "Quinze millions de Français réalisent chaque jour un trajet entre 5 et 80 km en voiture pour aller au travail, soit une moyenne de 20 km", explique le président de Karos. La voiture, ce "mal nécessaire" comme l'appelle Olivier Binet, est indispensable pour bon nombre de Normands. Pourtant, "ça coûte cher, ça émet du CO2", poursuit le fondateur de Karos, qui déplore le nombre de trajets importants qui sont réalisés avec des sièges vides. "On s'est dit justement que ces places disponibles, on pouvait les utiliser pour en faire une forme de réseau de mobilité." Moins de sièges vides, c'est donc moins de déplacements et, a fortiori, moins d'émissions carbone. Mais c'est bien le bénéfice financier qui permet de convaincre les automobilistes de passer au covoiturage. "Si vous faites 20 km en voiture tout seul, cela va vous coûter 6 €, alors qu'en tant que covoitureur, vous économisez 2 € sur ce trajet et jusqu'à 5 € si vous êtes passager."