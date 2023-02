Cherbourg-en-Cotentin. Hausse des prix de l'énergie : des mesures prises

Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin a réuni jeudi 23 février à l'hôtel de ville des responsables politiques, des représentants de l'État, des bailleurs sociaux, ou encore des locataires du parc HLM et du parc privé, dans le contexte de forte hausse du coût de l'énergie. Objectif : mobiliser tous les acteurs pour réduire la facture d'énergie des locataires. On se souvient que près de 200 d'entre eux en HLM avaient manifesté le samedi 4 février devant le siège des Cités cherbourgeoises contre la hausse des charges et des loyers.

Locataires en HLM : "La population la plus impactée"

"La flambée du prix de l'énergie se répercute sur tous les foyers français et en particulier dans le logement social", note le maire. "Le fait que les bailleurs sociaux ne bénéficient plus depuis 2016 pour le gaz et 2019 pour l'électricité des tarifs régulés sur l'énergie fait des locataires du parc HLM, la population la plus impactée par cette hausse qui se traduit parfois par un doublement voire un triplement des charges."

La hausse du coût de l'énergie sur le parc HLM comme sur le parc privé "varie selon les contrats d'énergie des bailleurs, le type de logement et de chauffage". Des aides mobilisables sont possibles mais une grande partie des locataires "ignore ses droits".

Deux mesures prises lors de la réunion

Une première mesure a été prise : elle consiste à présenter dans un guide simple et accessible la liste des dispositifs d'aide proposés aux habitants. Ce document sera produit par les services de l'État. La deuxième décision est l'ouverture d'une réflexion visant à réviser les conditions d'accès aux aides au logement. La rénovation thermique des logements du parc HLM fut également évoquée. L'ensemble des participants se réunira à nouveau dans les prochaines semaines pour dresser un état des lieux sur l'avancée des deux mesures.