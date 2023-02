Fédération française de football. Démission de Noël Le Graët, les réactions dans la Manche

La décision était attendue. Elle est bien arrivée. Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football mardi 28 février, lors d'un comité exécutif de la FFF. Il a quitté ses fonctions après avoir été rattrapé par des accusations de harcèlement moral et sexuel, une mission d'audit accablante et plusieurs dérapages.

"C'était inéluctable, tout le monde a tout fait pour que ça se passe comme ça, y compris Noël Le Graët sans doute, il ne faut pas lui enlever ses responsabilités. Ça ressemblait à un lynchage", réagit Gilbert Guérin, le président de l'US Avranches, qui souhaite maintenant un retour à la "sérénité". "La Fédération le mérite : vice-championne du monde, des équipes de jeunes et autres qui vont bien, des championnats de France, professionnels ou amateur qui vont très bien également. La première Fédération de France mérite un peu de sérénité et que l'on travaille dans la tranquillité", estime-t-il. Il reconnaît par ailleurs à l'ancien président un bon bilan, tant au niveau financier que sportif. "C'est un grand président, un grand homme, qui avait ses faiblesses. Mais on ne peut pas tout jeter", conclut-il.

"Plutôt un soulagement que la Fédération française de football puisse enfin passer à autre chose"

"C'était plus ou moins attendu depuis quelques jours. On sentait que cette issue-là était inéluctable", rejoint Thibault Deslandes, le président de FC Saint-Lô. Il poursuit : "Pas de surprise en tout cas. Plutôt un soulagement que la Fédération française de football puisse enfin passer à autre chose et que nous, les acteurs du foot, en région, dans les départements, on puisse aussi reparler de football plutôt que de polémiques, qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec le sport." Pour la suite, il espère un renouvellement de la FFF. "Je souhaite qu'on reparle de football. On a cette chance de pouvoir trouver un président et une équipe qui amènent un vrai vent de fraîcheur et de nouveauté sur la Fédération française de football. Il faut impérativement qu'on se saisisse de ce moment pour appréhender des changements importants pour notre sport en termes d'image, en termes de fonctionnement, dans beaucoup de domaines. Je souhaite un président jeune et dynamique", espère-t-il.

L'intérim de la présidence a été confié au vice-président Philippe Diallo, jusqu'à l'Assemblée fédérale de juin.