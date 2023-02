Bolbec. Un carnaval ambiance années 80

Le carnaval de Bolbec est prévu cette année le samedi 11 mars.

Cette nouvelle édition est placée sous le signe des années 80. Deux défilés vont parcourir la ville au rythme des fanfares et des percussions. Le premier cortège partira à 14 heures de la maison de Fontaine-Martel, avec Madame Carnaval et son char Koolcast Brass Gang. Le deuxième départ est prévu à 15 heures, depuis l'esplanade du Val-aux-Grès avec Samb'arts (percussions brésiliennes), Cirqu'onstance, Tuk Tuk et DJ 80's.

Les deux cortèges prendront la direction de la place Charles-de-Gaulle en remontant la rue piétonne pour une arrivée à 16 heures. Sur place, différentes animations vous attendent : flash mob avec Florian Bouillon, animation bulles, jeux en bois, stand de maquillage, musique et majorettes. Pour le flash mob, une séance de répétitions est prévue le matin de 10 heures à midi sur l'esplanade du Val-aux-Grès.

Programme du carnaval. - Ville de Bolbec

Pour clôturer le carnaval, les Zouaves brûleront Bonhomme Carnaval en jonglant avec le feu.