Le Havre. Préparer ses vacances avec le salon du camping-car

Il est considéré comme le moyen de voyager librement. Le camping-car séduit de plus en plus. Entre mars 2020 et mars 2021, les immatriculations de camping-cars neufs ont augmenté de 21,81 % en France, pour atteindre 26 675 véhicules, selon l'UNI VDL, le syndicat des professionnels des véhicules de loisirs. L'Association des concessionnaires de camping-car de Seine-Maritime (A3CSM) organise, du jeudi 9 au dimanche 12 mars, son salon du camping-car au Havre. Au cœur du Carré des Docks, sur plus de 5 000 m2, les visiteurs vont découvrir les plus grandes marques de camping-cars et de fourgons aménagés. Plus d'une vingtaine de marques de véhicules de loisirs seront représentées. Durant l'événement, 150 véhicules neufs et d'occasion seront exposés.

Des places à gagner

L'A3CSM propose des invitations pour se rendre au salon gratuitement. Trois conditions sont à remplir. Vous devez aimer la page Facebook de l'événement, mentionner deux amis en commentaire et partager la vidéo de promotion. Vous serez alors ajouté à la liste des invités.

Pratique. Salon du camping-car du jeudi 9 au dimanche 12 mars, au carré des Docks du Havre, quai de la Réunion. Entrée : 5 euros - parking gratuit pour les camping-cars - restauration sur place.