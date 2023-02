Calvados. Disparition inquiétante : un homme de 70 ans recherché

Patrick Quiquemelle n'a pas donné de nouvelles depuis plus de dix jours. La police nationale du Calvados relance un appel à témoins pour tenter de retrouver cet homme de 70 ans, porté disparu depuis mercredi 15 février. Il aurait été aperçu jeudi 16 février, vers 5 h du matin au niveau du pont de Colombelles.

Le septuagénaire est mince de corpulence et mesure 1,75 m. Il est dégarni avec les cheveux gris et courts. Il a les yeux marron et porte des lunettes.

Si vous détenez des informations permettant de le retrouver, veuillez contacter l'hôtel de police de Caen au 02 31 29 22 22.