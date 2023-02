Interview. Glenn Viel, chef trois étoiles : "Top Chef est un super concours, un véritable tremplin"

Enfant, imaginiez-vous devenir cuisinier ?

"A l'adolescence, j'ai commencé à y penser. Ma première idée était de devenir humoriste. J'aurais aimé être aussi gendarme comme mon père. Mais j'avais de grosses difficultés scolaires. Je n'étais pas fait pour l'école. J'avais une dyslexie assez lourde. L'école ne s'est jamais adaptée à moi. J'avais envie d'en sortir et de prouver surtout que j'étais capable."

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ?

"J'étais très gourmand. J'adorais manger. J'étais à la limite de la compulsion. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais capable de me lever la nuit pour manger en cachette. Je me suis calmé depuis."

Quels sont vos maîtres en cuisine ?

"J'ai toujours été fasciné par Bernard Loiseau. Il avait cette fougue que l'on peut retrouver chez Pierre Gagnaire. En vieillissant, on peut avoir tendance à se lasser, à tomber dans une routine, à ne plus s'émerveiller. Bernard Loiseau avait toujours cette même envie, cette même 'gniaque'. J'aimais le personnage. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller manger quand il officiait dans sa belle maison."

"Je trouvais aussi intéressant de découvrir un monde différent du mien tout en gardant un contact avec mon univers"

Pourquoi avez-vous accepté d'intégrer le jury de Top Chef ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme ?

"C'est un concours qualitatif qui s'est bonifié au fil des années. Pour preuve, il y a dix ans, de nombreux chefs auraient peut-être refusé d'y participer et sont aujourd'hui très contents d'y venir. Cela prouve qu'à un moment donné cela a 'switché', que le concours a pris de la valeur. Je trouvais aussi intéressant de découvrir un monde différent du mien tout en gardant un contact avec mon univers."

Vous attaquez votre deuxième saison en tant que juré. Comment s'est déroulée, l'an passé, votre intégration avec les autres chefs ?

"Très bien. J'ai reçu un super accueil de la part de tout le monde. Et pas seulement des membres du jury. Top chef, ce n'est pas seulement Philippe (Etchebest), Helene (Darroze), Paul (Pairet) ou Stéphane (Rotenberg), c'est 150 personnes qui gravitent autour : des cameramen, des perchistes, des personnes qui nous préparent les plans de travail... Tout le monde est aux petits soins pour nous faciliter la vie."

Que vous apporte cette émission ?

"De la visibilité, notamment pour la maison, L'Oustau de Baumanière aux Baux de Provence. Il ne faut pas se mentir, beaucoup de monde vient nous voir parce qu'ils ont regardé 'Top Chef'. A titre personnel, c'est très bénéfique pour moi. Je capte beaucoup d'énergie, j'apprends beaucoup de choses lors de cette émission. Comme je le dis souvent : 'On apprend toujours du premier au dernier souffle'."

Qu'est-ce que vous espérez avoir apporté aux membres de votre brigade ?

"Une écoute, de la convivialité, de la proximité. J'essaye de discuter le plus possible avec mon équipe. J'espère leur apporter, mais ils me nourrissent aussi. C'est un échange. Ils me racontent leurs histoires, je leur raconte la mienne, et on fait un mélange de tout cela pour essayer de faire sortir leur propre personnalité. L'idée n'est pas de faire un mini Paul, un mini Philippe, une mini Hélène ou un mini Glenn, mais de construire un cuisinier qui a peut-être encore du mal à sortir de sa chrysalide."

Qu'aimeriez-vous que les membres de votre brigade retiennent de vous ?

"Les bons moments passés ensemble, le fait que l'on ait grandi ensemble et que l'on soit contents de se revoir. J'espère qu'ils retireront quelque chose de positif de cette expérience. Je pense que ce sera le cas parce que Top Chef est un super concours, un tremplin où chacun grandit très vite tellement l'émission est concentrée."

Cette saison 14 est-elle un bon cru ?

"Tout à fait. Chaque saison a une orientation différente. Cette année, la cuisine française sera davantage à l'honneur avec des chefs locaux. Comme pour chaque saison il y a de très belles performances. La jeunesse a à cœur de montrer qu'elle est capable."

Vous étiez en finale l'an dernier. Pensez-vous, cette année, pouvoir détrôner Hélène Darroze, vainqueur des trois précédentes saisons ?

"L'avenir nous le dira" (rires).