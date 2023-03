Bonne table près de Rouen. Och'a, couscous kabyle au cœur du Houlme

L'adresse était bien connue de tous les habitants du Houlme comme étant chez Cerdan. Le restaurant a désormais changé de propriétaires pour devenir Och'a, et s'est refait une beauté au passage. L'intérieur est simple, entièrement repeint et très chaleureux avec ses poutres apparentes. La salle, plutôt grande en plusieurs espaces, permet d'accueillir jusqu'à 70 personnes. À la carte, des plats du jour simples inspirés de la cuisine normande pour le repas du midi, des paellas, l'une des spécialités du chef, pour assurer une continuité avec le précédent restaurant, et puis des tajines ou couscous. Logique, les nouveaux propriétaires, Dyhia et Medhi Immoune, frère et sœur, étant d'origine kabyle.

Le couscous comme spécialité

Impossible pour moi lors de ma venue de ne pas essayer ce couscous, présenté comme la spécialité. Sur le temps du midi, je résiste à la tentation du couscous royal et penche pour une formule à deux viandes, avec brochette d'agneau et merguez. Le tout est servi avec abondance. Le vrai plus ? Une délicieuse et très fine semoule, qui se détaille grain par grain entre les dents de la fourchette. "C'est parce qu'elle est travaillée avec de l'huile d'olive à la façon kabyle", explique Khelifa Immoune, troisième frère aussi impliqué dans le projet. Les produits sont locaux, tous cuisinés sur place. La merguez, particulièrement savoureuse, vient du boucher du coin.

Couscous kabyle, merguez et agneau.

Le chef, Mohamed Saroui, un ami de la famille passé par de grandes maisons à Londres et à Paris, le confirme. Tout est fait maison. Un véritable régal dans une ambiance familiale. "À la maison, on cuisine beaucoup, j'adorais ce que maman préparait quand j'étais petite et je cuisine depuis toujours", explique Dyhia. C'est ce qui lui a donné envie de lancer cette affaire avec son frère. Repu, je fais l'impasse sur les pâtisseries orientales et desserts, aussi faits maison. Avec un cocktail sans alcool en apéritif, la note reste contenue, à 20,90 €. Une adresse conviviale à tester.

Pratique. 16 rue du Général de Gaulle au Houlme. Tel : 02 76 27 06 39