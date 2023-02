Granville. Une fausse page internet usurpe l'identité de Manche îles express

La Compagnie maritime Manche îles express basée à Granville, alerte les internautes qu'une fausse page internet usurpe son identité depuis le week-end du samedi 25 et dimanche 26 février. La compagnie met en garde ses clients et invite à ne pas cliquer sur le lien et "ne surtout pas donner ses coordonnées bancaires ou autres informations personnelles" pour éviter les arnaques.