Caen. Les Carpicuriens : le rendez-vous gastronomique des gourmands

Les tripes à la mode de Caen, le boudin noir de Mortagne, ou encore la teurgoule. La Normandie déborde de spécialités mais surtout de savoir-faire gastronomique. Les Carpicuriens s'attellent à mettre ce savoir-faire en avant : l'équipe donne rendez-vous aux gourmandes et gourmands samedi 4 et dimanche 5 mars, dans la salle Omnisport, pour le salon gastronomique des talents culinaires normands. Il se fixe comme objectif de faire découvrir l'univers des restaurateurs du coin à travers des animations culinaires, des jeux participatifs et des dégustations.

Sur place, les Carpicuriens accueilleront notamment une trentaine d'exposants.

Le savoir-faire des exposants locaux

La rencontre de restaurateurs, confiseurs et traiteurs locaux fait la force des Carpicuriens. Tout le long du week-end, le fromager charcutier La crémerie des baratineurs sera présent et proposera de déguster ses spécialités, avec à la carte des gougères au comté, des champignons à la mousse de brebis aux herbes fraîches ou encore des poireaux au chorizo et sa mousse fourme d'Ambert. Une Manon en cuisine, qui confectionne des gâteaux d'anniversaire et de mariage sur mesure et sur demande, participe également à l'événement.

Le bio, une valeur sûre des Carpicuriens

De nombreux exposants présents aux Carpicuriens ce week-end s'engagent au quotidien dans l'agriculture biologique. C'est le cas de Mme Green, un couple d'artisans créateurs, concepteurs de produits inspirés de l'alimentation vivante. Il y aura également Émilie & Géraldine, à l'initiative d'un magasin et drive itinérant de produits locaux, bio, zéro déchets servis en vrac en consigne et contenant compostable. Autre exemple côté boisson, le torréfacteur L'arbuste café propose une grande variété de cafés issus d'une agriculture biologique.

Le carpishow comme point culminant

Les amatrices et amateurs de cuisine - à partir de 12 ans - sont invités à enfiler le tablier pour un concours cuisine, samedi ou dimanche, à 16 heures. C'est l'occasion de tester ses capacités culinaires. Au programme : la dégustation à l'aveugle d'une boisson non alcoolisée, la réalisation d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, puis la notation d'un jury sélectionné par l'équipe pour trancher sur les meilleures réalisations.

Pour profiter pleinement d'une visite sur site, l'équipe de Kangourou Kids sera présente sur l'ensemble du week-end pour s'occuper des enfants, les "Carpitchounes", et les amuser pendant que chacun se régale. Sont prévues des activités sportives, ludiques, manuelles ou créatives. Alors, à vos marques, prêts, goûtez !

Pratique. Les Carpicuriens, le samedi 4 mars, de 10 à 23 heures et le dimanche 5 mars, de 10 à 18 heures, dans la salle Omnisport de Carpiquet. Tarif : 3 €. Concours de cuisine, samedi et dimanche à 16 heures. Sur inscription via le site internet. Plus d'informations : lescarpicuriens.fr.