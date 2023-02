Réforme des retraites. Tour de chauffe des syndicats en Seine-Maritime avant la prochaine journée de mobilisation nationale

Comme une sorte de préambule avant la prochaine journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, les syndicats ont appelé à une nouvelle manifestation samedi 25 février, pour continuer à marquer leur opposition au projet de loi porté par le gouvernement.

La mobilisation en Seine-Maritime a été bien plus timide que les cinq premiers actes du mouvement. Au Havre, la CGT a compté environ 1 000 personnes dans le cortège parti de l'hôtel de ville. Étonnamment, la préfecture, de son côté, voit plus gros, en évoquant le chiffre de 1 300 manifestants. Syndicats et police s'accordent en revanche sur le chiffre de 150 personnes à Dieppe ce samedi 25 février.

Une centaine de personnes se sont rassemblées à Lillebonne dans la matinée d'après la CGT, contre 70 personnes selon la police.

L'intersyndicale donne rendez-vous le mardi 7 mars aux opposants à la réforme. Une date symbolique puisque c'est le jour où le texte, examiné en première lecture à l'Assemblée nationale, doit arriver sur la table des sénateurs.