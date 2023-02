Près de Flers. Trois blessés dans un accident de la route, une femme de 18 ans dans un état grave

Un accident s'est produit à Messei, près de Flers, vendredi 24 février. Il était 19 h 15 quand deux véhicules se sont percutés à une intersection entre la D264 et la D43, au niveau du lieu-dit Les Planches de Crocq.

Arrivés sur place, les secours ont pris en charge trois blessés. Une jeune femme de 18 ans se trouvait dans un état grave et la décision a été prise de la transporter au CHU de Caen. Deux hommes, respectivement de 19 et 32 ans, présentaient des blessures plus légères, ils ont été emmenés à l'hôpital de Flers.