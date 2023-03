Normandie. Un duo de choc pour la reprise de la F1

C'est une belle histoire qui commence à s'écrire dans les pages de la Formule 1 contemporaine. Celle de deux Normands, Esteban Ocon, originaire d'Evreux, et Pierre Gasly, natif de Bois-Guillaume près de Rouen. Tous les deux ont commencé leur carrière sur le circuit de karting Lucien Lebret d'Anneville-Ambourville.

Plus de vingt ans après, les voilà presque au sommet de la F1, avec chacun une victoire en Grand Prix. En Italie pour Pierre Gasly en 2020, avec son écurie de l'époque Alpha Tauri, et en 2021 en Hongrie pour Esteban Ocon, qui signait ainsi la première victoire de l'écurie Renault en Formule 1. Les deux pilotes qui croisent le fer sur les pistes depuis tant d'années vont se retrouver cette saison dans la même équipe pour la reprise de la F1, prévue sur le circuit de Sakhir à Bahreïn le dimanche 5 mars prochain.

Des copains d'enfance

"Avec Esteban, nous avons grandi en courant l'un contre l'autre… C'est un véritable honneur de représenter la France dans ce sport et ça l'est davantage encore depuis que j'ai rejoint Alpine et Esteban. Nous devons nous motiver mutuellement et galvaniser l'équipe pour atteindre tous nos objectifs. Une année passionnante s'annonce", confie Pierre Gasly.

Anciennement chez Redbull, le pilote bois-guillaumais a annoncé rejoindre son compatriote Esteban, en octobre dernier. Jamais la Normandie n'avait été aussi représentée dans une écurie de Formule 1 avec ce couple inédit 100 % normand pour une marque également 100 % normande, Alpine, créée à Dieppe par Jean Rédélé en 1955. C'est dire le caractère historique de cette nouvelle équipe.

"Pierre et moi nous connaissons depuis notre enfance en Normandie, donc c'est extrêmement fort d'avoir tous deux réalisé notre rêve de courir en Formule 1, qui plus est dans la même écurie maintenant… C'est formidable de l'avoir comme équipier", confirme Esteban Ocon, chez Alpine depuis 2020.

Pour s'installer aux avant-postes de la grille de départ cette saison, BWT Alpine F1 Team a misé sur une toute nouvelle monoplace baptisée sobrement l'A523, la suite logique de l'A522, bolide de la saison précédente. Des premiers essais de la nouvelle F1 estampillée Alpine ont eu lieu courant février à Silverstone en Grande-Bretagne, tandis que les essais hivernaux de présaison se sont achevés à Bahreïn le samedi 25 février.