Cherbourg-en-Cotentin. Une piscine rouvre après plusieurs mois de travaux

La piscine de La Butte, sur les hauteurs d'Octeville, va rouvrir ses portes au public lundi 27 février après un peu plus de trois mois et demi de fermeture. Elle n'avait plus ouvert depuis le 7 novembre 2022. Des travaux de réfection d'ampleur ont été réalisés comme la pose d'un liner afin de garantir l'étanchéité du bassin, le remplacement des éclairages, la reprise des carrelages, le changement des tuyauteries en sous-station, et la rénovation de la pataugeoire.

De nouveaux travaux cette année

Une seconde tranche de travaux sera programmée en 2023 pour réaliser le nettoyage de la coupole et la réfection du système du traitement de l'air. "Les usagers en pratique libre ou inscrits aux activités municipales, les scolaires et les clubs vont pouvoir retrouver la piscine de La Butte", déclare Claudine Sourisse, adjointe en charge des sports. "Même s'il n'y a pas réellement d'effet visuel sur cette première tranche de travaux, ceux engagés vont amener davantage de confort pour le public." Les usagers inscrits aux activités aquatiques municipales, les scolaires et les clubs ont été contactés par courriel pour les informer de la réouverture.