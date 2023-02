Musique. Découvrez le clip de "The Fool", le nouveau hit de Jain

On a du mal à croire que cela fait déjà huit ans que Jain nous faisait danser avec ses hits Come et Makeba. Quatre ans après son hit Gloria, elle nous propose de découvrir The Fool, extrait d'un album à venir dans le courant de l'année.

Jain the fool - Jain

Dans une vidéo postée le 6 février dernier sur Twitter, on la voit peindre ou encore faire du paddle, sans doute les activités auxquelles elle s'est consacrée durant ses quatre années de break. Elle se confie aussi dans une conversation téléphonique en disant qu'elle a recommencé à écrire et que c'est assez différent de ce qu'on a pu entendre auparavant. C'est donc avec ce nouveau titre The Fool que Jain fait son grand retour, inspiration années 70 et univers cosmique.