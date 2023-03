Alençon. Musée de la dentelle : une visite au gré de la correspondance de Zélie Martin

À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, le Musée des beaux-arts et de la dentelle propose différentes animations autour du Point d'Alençon, réalisé uniquement à la main, avec une aiguille et un fil de coton ou de lin.

Une visite avec Zélie Martin

Du mardi 28 mars au samedi 1er avril, découvrez les étapes de la réalisation de la dentelle au gré de démonstrations quotidiennes, de 14 h 30 à 16 h 30 (sans surcoût au billet d'entrée à 4 €. Gratuit moins de 26 ans). Ne manquez pas non plus, dimanche 2 avril, à 14 h 30, une visite guidée des collections permanentes. Elle retracera notamment l'histoire de ce savoir-faire au travers de la correspondance de Zélie Martin, mère de Sainte-Thérèse, qui s'établit à son compte en 1851, année où la dentelle au Point d'Alençon fut sacrée "reine des dentelles", lors de la première Exposition universelle à Londres. La journée s'achèvera par le concert L'âme et l'archet du duo Thérésian (16 heures).

Ces deux dernières animations sont gratuites, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Pratique. Musée de la dentelle à Alençon, Tél. 02 33 32 40 07.