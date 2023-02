Manche. La chasse au sanglier prolongée tout le mois de mars

Un mois de plus pour chasser le sanglier dans la Manche. Alors qu'elle devait s'arrêter fin février, la chasse aux sangliers reste ouverte durant tout le mois de mars une décision historique de la Fédération des chasseurs de la Manche. en raison d'un trop grand nombre de cochons sauvages qui endommagent les cultures.

"Aujourd'hui, les populations de sangliers, on les retrouve quasiment dans toutes les communes, contrairement à il y a quelques années, où il était très localisé", explique Thierry Chasles, le vice-président de la Fédération des chasseurs en charge du grand gibier. Durant la campagne 2021-2022, au moins un sanglier a été tué dans 267 communes du département, sur environ 550 communes où il est possible de chasser. En 2015-2016, au moins un sanglier avait été tué dans 182 communes. Le sud-Manche, le Val de Saire et le secteur de La Haye et Varenguebec sont les endroits les plus touchés par la présence de sangliers.

Une ligne de crête

Si un effort de chasse n'est pas fait, "on ne tiendra plus les populations", assure Thierry Chasles. Il ajoute : "On est vraiment sur une ligne de crête et si on continue à augmenter les populations, on va se retrouver avec 5 000, 6 000 sangliers en peu de temps. À ce moment, on ne tiendra plus rien."

C'est un risque pour les agriculteurs, car les sangliers détruisent les cultures, ce qui va coûter 650 000 € d'indemnisation à la Fédération de chasse. C'est aussi un risque pour la circulation, notamment des trains de la SNCF.

La Fédération se réserve le droit de mettre en place des battues administratives si les détenteurs de droit de chasse ne jouent pas le jeu.

La chasse peut se pratiquer en battue, à l'affût, à l'approche, tous les jours sauf le vendredi. C'est une chasse de jour, d'une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher.