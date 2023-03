Mont-Saint-Aignan. EVA, une expérience immersive au cœur de la réalité virtuelle

Accueilli par Alexis Pitzalis, le gérant de la salle, je me retrouve au milieu des 500 m2 de hangar qui servent de champ de bataille à EVA, pour Esports virtual arenas. D'énormes QR Code tapissent le sol et les murs de la pièce afin de matérialiser le décor virtuel et de géolocaliser les joueurs à l'aide de caméras fixées sur le casque de réalité virtuelle. Normalement, l'expérience se vit à plusieurs mais, pour l'occasion, j'ai eu l'opportunité de me lancer en solo. De quoi profiter d'un cours particulier avec Alexis Pitzalis.

Une fois le casque enfilé sur la tête et l'ordinateur embarqué sur le dos, on entre dans une autre dimension. Le pull qui recouvre mes bras s'est transformé en armure ultramoderne digne d'un costume d'Iron Man. Un coup d'œil sur mon bras gauche et je peux voir mon niveau de santé dans le jeu et le temps qu'il me reste. Mon fusil d'assaut que je croyais en plastique est devenu une arme super sophistiquée qui affiche le nombre de munitions. Me voici donc transformé en soldat du futur, prêt à conquérir des planètes. Après une petite balade dans la jungle de la planète Silva, nous partons ensuite dans le monde des zombies.

Une dizaine d'univers à découvrir

Nous voilà plongés dans le noir, face à des hordes de morts-vivants qui se ruent sur nous comme la misère sur le monde. "Il y a déjà eu quelques pleurs", sourit le gérant qui m'accompagne dans cette chasse infernale. Je termine par une exploration, plus paisible, dans le monde de la neige qui rappelle étrangement le début de Star Wars, l'Empire contre Attaque. L'expérience globale est très concluante et s'achève sans mal de mer ni migraine, moi qui suis pourtant sujet aux vertiges. Et l'envie d'y revenir, pour une "vraie partie" multijoueur est bien présente.

Alexis Pitzalis et son père Valery, qui gère l'enseigne à ses côtés, ont eu le coup de cœur pour EVA après leur découverte de la franchise en 2019 sur une vidéo de la Paris Games Week. "C'est des gars de Paris, ce sont les seuls qui savent faire ça", confirme le gérant qui a gardé son appétence pour les jeux vidéo. "Mon papa aussi, puisque même à 60 ans, il continue de faire des soirées jeux vidéo avec ses copains." EVA compte dix univers à découvrir. "Tous les six mois, on a des nouveautés conséquentes." Très prisée également par les entreprises qui cherchent à renforcer la communication entre leurs équipes, l'expérience de réalité virtuelle semble trouver son public à Mont-Saint-Aignan. "On a une trentaine d'abonnés et de plus en plus de gens qui viennent régulièrement."