Rouen. 110 jeunes volontaires en service civique au cœur d'une élection municipale

Comment fonctionne une élection municipale ? Pour le faire comprendre à 110 jeunes volontaires en service civique, l'association Unis-cités et le Département de Seine-Maritime ont simulé une élection municipale dans l'hémicycle du Conseil départemental, mercredi 22 février. L'objectif, faire prendre conscience aux jeunes du travail à fournir et de l'importance de voter. "Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler politique avec des jeunes de mon âge, donc je trouve que c'est une initiative sympa", admet Domitille Durand, participante. "Ils sont répartis par partis politiques et ils travaillent sur leur programme de campagne en se basant sur les partis existants puis ils participent à des débats publics animés par des journalistes volontaires. Le reste du groupe, lui, vote pour le maire", explique David Jean-Baptiste Adolphe, chargé de formation à Unis-cité de Rouen.

"On leur fait vivre l'expérience d'une campagne politique"

À l'image des vraies élections municipales de 2020 à Rouen, les jeunes participants, répartis dans chacun de leur parti, vont ensuite définir leur tête de liste. Au total, dix se sont présentées. "Le reste du parti l'aidera à préparer le programme et l'entraînera au débat. Ensuite, le candidat tête de liste répondra aux questions des journalistes volontaires", rappelle le chargé de formation. "Même s'ils gardent les lignes des partis, les propositions qu'ils vont faire devront être aussi les leurs. On leur fait vivre l'expérience d'une campagne politique mais l'idée, c'est qu'ils s'approprient l'exercice."

La France Insoumise devant la droite et le PS au second tour

Au premier tour, le parti "Rouen, notre commune (LFI)" a obtenu 22,62 %. Au cœur de Rouen (Divers droite), 13,10 % tout comme Fiers de Rouen (PS et Nouvelle Donne). David Jean-Baptiste Adolphe d'Unis-cité l'affirme : "Nous avons deux abstentions, un vote blanc et un vote nul." Toutefois, "pour l'exercice, nous avons gardé les trois partis pour le second tour et LFI a remporté la majorité des voix avec 45,78 % contre 28,92 % pour Au cœur de Rouen et 20,10 % pour Fiers de Rouen." À noter que "par manque de temps, nous avons dû modifier le processus normal. Il n'y a pas eu de réunion du conseil municipal pour l'élection du maire. C'est donc la candidate de Rouen, notre commune (LFI) qui a été élue". Au second tour, il y a eu "une abstention, deux votes blancs et un vote nul". Pour rappel en 2020, c'est bien Nicolas Mayer-Rossignol, qui a été élu maire de Rouen face à Jean-François Bures.