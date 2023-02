Une solution d’accompagnement pour tous



Organisme d’accompagnement des personnes en situation de handicap vers le monde professionnel, l’EPNAK offre un suivi adapté grâce à l’expérience et l’implication de son personnel pédagogique.

L’équipe sera présente les 9 et 10 mars prochain au forum Emplois en Seine, à Rouen, afin de présenter sa nouvelle offre de formation ouverte à tous les publics à partir de 16 ans selon plusieurs critères (RQTH sur orientation CDAPH, alternance en contrat d’apprentissage, CPF de Transition ou droits au CPF).



Une nouvelle offre de formation



L’offre de formation de l’EPNAK évolue ! À partir de septembre 2023, l’organisme proposera de s’orienter vers des Titres Professionnels de Niveau 3 (Filières Service/Sanitaire, Travaux Paysagers et Bois) et de Niveau 4 (Filières Bureau d’études et Tertiaire) - Durées de 6 à 15 mois (21 mois pour le CAP agricole).

Un partenariat avec l’AFPA



L’EPNAK a signé un partenariat avec l’AFPA afin d’intégrer ses antennes aux différents sites de l’organisme de formation en Normandie.

L’accord devrait mener à une mutualisation de certaines formations dans les mois à venir.

L’organisme a également ouvert une nouvelle antenne au Havre, en plus de celles d’Alençon et de Granville.



Journées Portes Ouvertes pour les partenaires



Le 6 avril 2023, l’EPNAK accueillera à Oissel ses partenaires et prescripteurs afin de présenter son offre de formation et de dévoiler ses différents plateaux techniques en toute convivialité.



EPNAK

Château des Roches 3384 route des Roches 76350 Oissel

Tél. 02 35 64 70 70

https://formation.epnak.org/oissel/

contact@crp-oissel.org