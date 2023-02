Coutances. Un incendie se déclare dans un Ehpad : 62 résidents confinés

Une odeur de brûlé en provenance du sous-sol de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Manoir, à Coutances, a déclenché l'intervention des sapeurs-pompiers jeudi 23 février, peu après 14 heures.

Un feu de joint de dilatation

Le bâtiment est composé de cinq étages et fait partie des établissements de santé appartenant au centre hospitalier de Coutances. D'importants moyens de secours sont engagés depuis cet après-midi avec 36 sapeurs-pompiers des casernes de Coutances, Saint-Sauveur-Lendelin, Agon-Coutainville, Saint-Lô, Canisy et Carentan, ainsi que trois personnels du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados.

Selon les premières reconnaissances, les pompiers sont confrontés à un feu de joint de dilatation situé dans le milieu du bâtiment et difficile d'accès. Les 62 résidents de la maison de retraite ont été confinés dans une partie de l'établissement. Des actions le long du bâtiment ont été réalisées pour permettre l'extinction et le contrôle des points chauds. L'opération s'annonce être "de longue durée" selon les secours. Il n'y a aucune victime à signaler.