Rouen. Le Salon des artistes indépendants normands fait son grand retour

Le Salon des artistes indépendants normands est l'un des plus anciens de la région et est organisé par l'association qui porte le même nom. Pour la 83e édition, 336 artistes dont 150 nouveaux exposent une de leurs œuvres. C'est aussi la 58e année que la Halle aux toiles de Rouen accueille l'événement. L'exposition a débuté samedi 11 et se terminera dimanche 26 février. Certaines œuvres reçoivent également un prix de la part des membres de l'association. Cette année, l'invitée d'honneur est Ute Hadam, une artiste peintre d'origine allemande. Et parmi les nouveaux participants, on retrouve les Normandes Élisa Blondel et Isabelle Lesueur.

Deux artistes féminines exposent pour la première fois au salon

Elisa Blondel, 23 ans, est originaire du Havre. Elle vient tout juste d'obtenir son master aux Beaux-Arts de Rouen. "Je suis plasticienne pluridisciplinaire parce que dans mes créations, mon but ce n'est pas de présenter l'œuvre en tant que telle. Il faut qu'elle se trouve dans une situation particulière." Et pour montrer son travail au public, elle a eu envie d'exposer une de ses œuvres au Salon des artistes indépendants normands. "C'est un dessin. J'ai choisi comme thème le corps associé à celui de la matière et de la chair. On y voit une double image", confie-t-elle. Et son dessin figure même dans les "œuvres remarquées".

Elisa Blondel, artiste pluridisciplinaire, expose pour la première fois au Salon des artistes indépendants normands situé à la Halle aux toiles de Rouen.

Reportage au Salon des artistes indépendants normands Impossible de lire le son.

Isabelle Lesueur, elle, est nouvellement artiste. Tout juste retraitée, c'est à l'âge de 57 ans qu'elle se dirige vers le modelage. Depuis deux ans maintenant, elle crée des sculptures. "C'est une première pour moi. Avec une amie, on s'est mis à la sculpture de petits personnages et nous avons exposé dans la salle d'Oxygène à Neuville-lès-Dieppe", raconte-t-elle. Laurence Coudrey, vice-présidente de l'association Artistes indépendants normands, en charge de l'exposition de la Halle aux toiles, lui a proposé d'exposer une de ses créations. "En un mois, j'ai créé une statue pour l'occasion. J'ai fabriqué un corps avec des éléments de récupération comme des tiges et du papier." Pour que le tout devienne une sculpture, elle utilise une résine spéciale à base d'eau. Son thème de prédilection, c'est l'Afrique. Elle a donc modelé une femme africaine posée sur un socle en pierre, et l'œuvre s'intitule "La diva, déesse de la Terre"

"C'est un salon ouvert à tous sans sélection"

"C'est un salon ouvert à tous sans sélection. Il y a des artistes confirmés et des novices", rappelle Laurence Coudrey. "Les deux dernières années avec le Covid, il n'y a pas pu y avoir d'exposition. Nous recevons environ 6 000 personnes en 16 jours d'ouverture." Les artistes qui exposent une de leurs œuvres viennent par exemple de Séville ou encore de Sète. "C'est un lieu où il y a beaucoup de présidents de salon et de galeristes. Il permet aussi de se faire repérer." Des prix sont également décernés par les membres de l'association Artistes indépendants normands et par des professionnels. Parmi eux, on retrouve "le prix de la Ville de Rouen (1er prix du salon), le prix du département de Seine-Maritime. En fonction du nombre de votes, certaines œuvres peuvent être "remarquées", cela signifie qu'elles n'ont pas obtenu assez de votes pour obtenir un prix mais qu'elles sont tout de même sorties du lot comme celles d'Elisa Blondel et d'Isabelle Lesueur.

Le dernier jour de l'exposition, dimanche 26 février, le musicien sottevillais Wilfer mettra l'ambiance à la Halle aux toiles.

Pratique. Le Salon des artistes indépendants normands est ouvert tous les jours de 14h30 à 19h. Entrée Libre.