[Interview] The Voice. Vianney ne se lasse pas de son rôle de coach

L'émission The Voice a repris samedi 25 février, avec un vivier de talents incroyables et une équipe de coachs soudée plus que jamais.

Même si les nouvelles règles semblent parfois mettre le jury à rude épreuve, ils ne sont pas moins ravis de participer à cette douzième édition, comme nous l'explique Vianney, que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Comment a-t-il abordé cette nouvelle saison ? Est-ce qu'il compte amener un de ses talents jusqu'à la finale ? Un rôle de coach qui lui tient très à cœur. Interview.