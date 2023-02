Orne. La foire au boudin revient en force à Mortagne-au-Perche

Pas moins de 18 000 personnes accueillies en trois jours… Si vous doutez de l'intérêt de la célèbre foire au boudin de Mortagne-au-Perche, vous êtes bien le seul ! L'événement, véritable ode à la gastronomie locale, revient pour une nouvelle édition (la 56e !) vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars.

Au menu notamment : découverte de la fabrication traditionnelle du boudin noir et démonstrations culinaires sous la toque du chef Paulo Ferrera.

Pratique. Au Carré du perche, entrée libre et gratuite. Vendredi 17 de 14 heures à 19 heures, samedi 18 et dimanche 19, de 10 heures à 19 heures. Plus d'informations sur le site internet : foire-au-boudin.fr