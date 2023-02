Hérouville-Saint-Clair. Un arrêté pour encadrer le démarchage à domicile

Plusieurs habitants d'Hérouville-Saint-Clair se sont manifestés auprès de la municipalité pour dénoncer des démarchages trop nombreux, et parfois frauduleux. "Les gens s'interrogent, nous écrivent, surtout les personnes âgées, affirme Laurent Mata, premier adjoint de la commune. On a trop vu d'entreprises plus ou moins officielles se jouer de la vulnérabilité des Hérouvillais." Alors, la Ville a pris des mesures.

Désormais, tout démarchage commercial doit être déclaré quinze jours à l'avance auprès de la police municipale. "Le but d'une collectivité, c'est de prévenir, de protéger les gens qui parfois s'engagent", poursuit Laurent Mata.

Limiter le démarchage à domicile

Ainsi, si on vient taper à votre porte pour vous démarcher, ayez le réflexe de demander la carte professionnelle de la personne, quand bien même elle porte un uniforme. En cas de doute, vous pouvez téléphoner à la police municipale, qui vérifiera si la société a bien indiqué son démarchage.

Pour l'instant, Hérouville-Saint-Clair fait preuve de prévention, mais ceux qui ne respectent pas cette déclaration sont susceptibles d'écoper d'une amende. "L'objectif n'est pas de tout interdire pour autant, tempère Laurent Mata. Mais aujourd'hui, on nous vend tout et n'importe quoi, et les gens ont besoin d'un peu de quiétude."

Par ailleurs, vous pouvez faire la demande de ne plus être démarché à votre domicile. Il vous suffit de coller un sticker sur votre boîte aux lettres, à l'image du "stop pub" que beaucoup possèdent déjà.