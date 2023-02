Manche. Le département en situation de "sécheresse extrême"

Même si la pluviométrie apparaît comme étant normale aux cours de ces six derniers mois dans la Manche, la situation est qualifiée de "sécheresse extrême" après 30 jours sans précipitations alors que nous sommes en hiver.

Les niveaux des cours d'eau se situent tous entre la moyenne et un niveau modérément bas, et la grande majorité des nappes phréatiques présente des niveaux autour de la moyenne. Actuellement, aucune nappe n'est considérée comme étant à la baisse. Néanmoins, les niveaux observés, il y a un mois ne sont plus d'actualité indique la préfecture de la Manche.

Sans une poursuite des pluies pendant le restant de l'hiver, une situation de sécheresse, cet été, ne peut pas être écartée. La situation n'est pas inquiétante à court terme pour le département de la Manche. Les nappes sont toujours en hausse contrairement à l'est de la région mais il convient de rester vigilant notamment si l'absence de pluies significatives perdure. Il reste peu de temps avant le printemps et l'arrêt de la recharge des nappes.

Frédéric Perissat, le préfet de la Manche appelle à la citoyenneté et la responsabilité de chacun. La préservation de la ressource en eau doit rester l'affaire de tous car sa situation demeure fragile, même en hiver indique la préfecture de la Manche.