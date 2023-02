Normandie. Tirés au sort pour la billetterie des JO, certains renoncent : "A ce prix là, je préfère aller voir Beyoncé"

"On se sentait chanceux d'avoir été tirés au sort… On n'a plutôt le sentiment de se faire avoir !" Originaire du Havre, Guillaume Zolnierowski rit jaune. Avec sa compagne et ses enfants, âgés de 5 et 11 ans, ils se faisaient une joie de participer à l'esprit olympique, à l'occasion de Jeux de Paris, programmés en France du 26 juillet au 11 août 2024. Ils ont rapidement déchanté.

1 500 € pour une famille de quatre

La première phase de vente des billets est ouverte depuis mercredi 15 février. À condition d'être préalablement inscrits et tirés au sort, les internautes obtiennent un créneau de 48 heures pour concocter des "packs" de trois sports ou trois épreuves différentes, les "sessions". Connecté dès l'ouverture de son créneau, Guillaume a eu la surprise de découvrir des tarifs bien au-dessus du prix d'appel à 24 €, mis en avant par les organisateurs.

"Pour le basket, c'était 150 € la place pour voir un quart de finale où joueront peut-être des équipes que l'on n'a pas vraiment envie de voir. Pour le skateboard, les qualifications étaient à 120 € par personne." Complété par la gymnastique, le pack monte à 1 500 € pour la famille, une note très salée. Trop même, pour le Havrais, qui a décidé de renoncer : "À ce prix-là, je préfère aller voir Beyoncé au Stade de France ou les skateurs locaux au Fise ! J'ai la chance de bien gagner ma vie, mais symboliquement et éthiquement ce n'est pas envisageable".

1500€ de tickets pour amener ma famille (4 personnes) à 3 sessions de @Paris2024 (qualif de skate, 1/4 de finale de basket, et gymnastique) vous êtes des grands malades#Paris2024tickets — Redzol (@RedzolLH) February 17, 2023

"Plus on avance, moins on a de choix"

À Rouen, Renaud Daigremont a lui aussi cherché en vain les places à petit prix. "Je me suis connecté 24 heures après le début de mon créneau. Les premières places proposées étaient autour de 50 € et jusqu'à 690 €." Avec quatre autres amis, il a malgré tout réussi à valider un pack, pour un total de 1 600 €, soit 320 € par personne. "Je verrai le Français Kévin Mayer sur les épreuves de décathlon, se réjouit le Rouennais, le rugby à sept féminin où la France est vice-championne olympique et le VTT".

En revanche, Renaud a dû renoncer au handball, en raison des contraintes du système de packs. "Plus on avance, moins on a de choix. Après avoir sélectionné un sport pour la première session, il y a des sports qui disparaissent pour la session 2. Même chose pour la session 3." Le futur supporter a aussi été dérouté par le système de chronomètre : trente minutes, pas une de plus, pour compléter son pack une fois le premier sport choisi. "Sinon, il faut tout recommencer du début !"

La prochaine phase de vente, celle des billets à l'unité, ouvrira le 11 mai, toujours sur tirage au sort. On pourra alors acheter les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que pour les finales ou les épreuves très populaires comme le 100 mètres.

Sur les dix millions de billets pour les JO 2024, un million coûteront 24 €, selon les organisateurs. "Près de la moitié des billets pour le grand public coûteront 50 € ou moins", affirment-ils. La billetterie pour les jeux paralympiques ouvrira quant à elle à l'automne 2023.