Normandie . Deux villes brillent dans un classement pour leur consommation responsable

Les Normands sont engagés pour l'environnement.

L'Ifop a réalisé avec les plateformes leboncoin, Too Good To Go et BlaBlaCar un classement des villes dans lesquelles les habitants ont adopté un mode de vie plus responsable. Deux villes normandes figurent en bonne place dans le top 10 national : Rouen à la 3e place et Caen à la 6e place. Le classement a été fait en fonction de là où l'utilisation de ces plateformes est la plus répandue. Leboncoin (40 millions d'utilisateurs), Too Good To Go (14 millions d'utilisateurs) et BlaBlacar (20 millions d'utilisateurs) encouragent les pratiques responsables avec la seconde main, les paniers anti-gaspi ou le covoiturage.

Le pouvoir d'achat comme moteur

Bordeaux et Rennes dominent le classement pour les villes de plus de 100 000 habitants. "Nous sommes fiers de constater que les Rouennaises et les Rouennais ont à cœur d'adopter des modes de vie plus responsables et plus durables", a réagi dans un communiqué Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, à la troisième place du classement.

L'Ifop précise que c'est le pouvoir d'achat qui reste le principal moteur pour utiliser les plateformes concernées. L'institut ajoute malgré tout que les utilisateurs souhaitent "pouvoir coupler leurs usages à des actions de protection de la planète et de l'environnement".