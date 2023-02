Coutances. Pourquoi des arbres sont-ils abattus dans cette ville ?

Des travaux d'abattage d'arbres sont menés depuis quelques jours dans différents quartiers de Coutances. Des explications sont données par la mairie afin d'éviter des réactions sur les réseaux sociaux.

D'abord, boulevard Legentil de la Galaisière, à la suite du passage de la tempête Gérard survenue le lundi 16 janvier, au moins sept arbres avaient été fortement fragilisés et menaçaient de tomber. "Pour des raisons de sécurité, il a été décidé de les abattre, sans attendre un nouvel événement climatique", indique mardi 21 février la Ville de Coutances. Enfin, boulevard Encoignard, des arbres doivent être remplacés par de "nouvelles plantations plus adaptées aux contraintes urbaines" dans le cadre des futurs aménagements d'une voie verte programmés fin mai-début juin. Jusqu'au vendredi 24 février, le boulevard est barré dans les deux sens entre le boulevard de la Marne et la rue Geoffroy de Montbray, et une circulation alternée est mise en place de la rue Saint-Pierre à la rue Geoffroy de Montbray. "Le stationnement reste interdit sur tout le boulevard", conclut la mairie de Coutances.