[Inédit] Orne. Le Défi des Alencengers, une course entre des chevaux, des chiens et leurs maîtres

Depuis plusieurs années, Pauline Letourneux est adepte du canicross, elle ne court qu'avec ses chiens. Son amie Gaëlle Jamet, elle, monte à cheval. Les deux disciplines semblaient individuelles, incompatibles, chaque sportive avec son animal… jusqu'à ce que les deux jeunes femmes décident de s'entraîner ensemble. Puis, comme au fil du temps cela se passait bien, les deux passionnées viennent de décider du lancement de la première édition du Défi des Alencengers. Il s'agira d'une course sur le principe de la "ride & bike", qui sera disputée le dimanche 19 mars au départ du Carrefour des Arcis, à Saint-Nicolas-des-Bois, en forêt d'Ecouves… à quatre : un cavalier et son cheval en binôme avec un coureur à pied et son chien, ou un vététiste et son chien !

Une course à quatre

Les quatre devront partir, mais aussi arriver ensemble, au terme d'un parcours de six ou de douze kilomètres, "sur des parcours de trail en forêt très escarpés", prévient Pauline Letourneux. Pour autant, des compétiteurs sont déjà inscrits pour relever ce défi : "Souvent dans les binômes d'inscrits, on a des couples ou des parents avec leurs enfants. C'est pour partager un bon moment ensemble en disputant une course familiale, originale et fun."

Cette course inédite en France, organisée par le club de canicross Cani-Moov'61 et par les écuries GP Sport Loisir, sera disputée selon le principe de l'endurance. Le rythme cardiaque du cheval sera contrôlé à l'arrivée et, en fonction de celui-ci, des points bonus ou malus seront attribués aux concurrents. "Le bien-être animal est primordial, c'est notre valeur, on veut absolument que les participants respectent leurs animaux, que ce soit le chien ou le cheval", souligne Pauline Letourneux.

Son espoir ? Que cette première édition du Défi des Alencengers, course inédite au niveau national et "un peu folle" concède Pauline, soit un succès encourageant, pour pouvoir récidiver dès l'année prochaine en forêt d'Ecouves, avec encore plus de cavaliers, de chevaux, de chiens et de coureurs ou de vététistes…