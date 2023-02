Musique. La Zarra dévoile sa chanson qui représentera la France à l'Eurovision

Dimanche 19 février, France Télévisions a dévoilé la chanson que La Zarra, interprète québécoise, portera pour la France à la prochaine édition du concours de l'Eurovision. Et elle chantera pour l'occasion Évidemment, chanson conçue exclusivement pour l'événement.

"La Zarra invite au voyage entre les époques et les cultures musicales, du timbre grave et tragique d'une Piaf à l'exubérance hypnotique d'une Lady Gaga avec une pincée de Dalida, présente France Télévisions. Son titre Évidemment, rythmé et iconique, qu'elle a co-écrit et composé avec son acolyte Benny Adam, artiste et producteur de hip-hop et révélateur de talents (Zaho, Niro…), confirme le style inclassable de cette artiste énigmatique, et c'est avec le duo franco-montréalais artistes et producteurs multiplatine Banx & Ranx (David Guetta, Dua Lipa, Ellie Goulding…) qu'ils ont réalisé la chanson."

Révélée en 2021 par le titre Tu t'en iras, La Zarra était présente lors du Tendance Live à l'Anova d'Alençon, en mai 2022.

Découvrez le clip ci-dessous :