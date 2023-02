[Interview] Télévision. Bigflo et Oli, la curiosité de cette douzième saison de The Voice

C'est une première pour l'émission The Voice sur TF1, un buzzer pour deux coachs. Presque inséparables, les deux frères toulousains nous font encore une fois part de leur complicité.

Cette 12e année est l'année des records, puisque 50 000 voix ont été auditionnées pour trouver les 100 meilleures… Pour un cru 2023 impressionnant ! "C'est notre première et je suis choqué du niveau, semble encore s'étonner Bigflo. Comme il s'agit de la 12e édition, je pensais que les meilleurs étaient déjà passés. Ce n'est vraiment pas le cas ! Je m'attendais à des petits chanteurs sympas, avec deux ou trois qui sortiraient du lot… et j'ai pris de grosses claques ! Ils sont tous très bons." Au-delà de tous ces talents, il y a aussi l'ambiance The Voice, à laquelle le duo a pu goûter.

D'ailleurs, il paraît que Bigflo est très très drôle, c'est ce que Nikos nous a confié. Alors, est-ce que le principal intéressé confirme ?

Réponse dans cette interview de Bigflo et Oli