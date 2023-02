[Vidéo] Guerre en Ukraine. Viktoria, danseuse de renommée internationale, s'est réfugiée à Cherbourg

Vendredi 24 février, cela fera un an que l'armée russe a envahi l'Ukraine. Une solidarité sans précédent s'est mise en place en Normandie pour accueillir les réfugiés. Dans la Manche par exemple, 939 déplacés ont été accueillis depuis le début de cette guerre, près de 700 résident toujours dans le département dont Viktoria Muretova, danseuse professionnelle reconnue en Ukraine venue se réfugier en mars 2022 à Cherbourg-en-Cotentin, "le plus loin possible, près de la mer", réagit-elle.

Un logement provisoire à Tourlaville

Viktoria est arrivée avec ses fils Svjatoslav et Yaroslav, 15 et 16 ans, et sa maman. La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a mis à disposition un petit appartement à Tourlaville, dans l'école Jean-Jacques Rousseau. La famille a vécu les bombardements il y a presque un an. Sa ville, au nord de Kiev, Tchernihiv, avait été frappée par la Russie au début de la guerre. Avant le départ, les quatre Ukrainiens avaient dû se cacher durant deux semaines dans un sous-sol pour éviter les bombes. L'une de ses dernières a légèrement blessé l'oreille de Viktoria.

Lorsque la ville de Tchernihiv, au nord de Kiev en Ukraine, est bombardée, Viktoria et sa famille se réfugient dans les sous-sols.

La difficulté pour Viktoria de trouver un travail

Aujourd'hui, la famille bénéficie de l'aide alimentaire, de vêtements et de beaucoup de services. Les transports, l'accès aux piscines et l'école sont gratuits. Svjatoslav est au lycée Tocqueville et Yaroslav, qui est aussi classé parmi les trois premiers danseurs ukrainiens dans sa catégorie, est au collège Saint-Paul à Cherbourg. "Nous aimons beaucoup Cherbourg, même si notre vie en Ukraine nous manque", confie Viktoria Muretova. Ils souhaitent repartir quand la guerre sera terminée.

Viktoria voudrait trouver du travail. Danseuse professionnelle de renommée internationale, elle aimerait pouvoir vivre de son métier à Cherbourg. "Je peux donner des cours de danse samba, cha-cha-cha et tango, animer des ateliers ou encore intervenir lors des mariages pour faire danser les invités", ajoute-t-elle.

Pratique. Renseignements par téléphone au 07 66 42 44 55.