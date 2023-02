[Interview] Télévision. Nikos se confie sur le retour de The Voice 

Nikos anime l'émission The Voice pour la douzième saison consécutive, un programme dont l'animateur ne se lasse pas grâce au renouvellement de coachs, de règles et de talents chaque année. Pour cette nouvelle édition, les talents devront convaincre Amel Bent (pour sa quatrième participation), Vianney (pour sa troisième participation), Zazie (de retour pour une sixième participation après quatre ans d'absence) et Bigflo et Oli, dont c'est la première participation. Ces derniers vont apporter une autre dynamique, comme l'explique Nikos.

Cette année, l'émotion est toujours présente, mais c'est une édition très dynamique, avec une énergie folle, comme nous l'a confié l'animateur vedette : "L'enthousiasme est intact après 12 années ! On n'a pas vu le temps passer parce que, même si le processus est identique chaque fois, on se demande toujours si on est dans la bonne formule. Cette saison s'annonce passionnante à plus d'un titre !"

The Voice c'est samedi 25 février à 21 h 10 sur TF1.

INTERVIEW