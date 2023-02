Manche. Sécurité routière, vol, violence : le bilan de l'année 2022

Même si le département de la Manche reste l'un des plus sûrs de France, avec des taux de délinquance parmi les plus faibles de l'Hexagone, la tendance est malgré tout à la hausse pour les atteintes aux personnes (17 %), en particulier pour les violences intrafamiliales (19,6 %) en 2022 par rapport à l'année précédente. Ces violences dans les familles touchent toutes les catégories sociales, selon le procureur de la République de Coutances Mickaël Giraudet.

Mickaël Giraudet Impossible de lire le son.

L'augmentation de ces faits de violences intrafamiliales est aussi la conséquence de la libération de la parole des victimes et d'une meilleure prise en compte par les services de police et de gendarmerie.

Sanctions plus lourdes pour les conduites addictives

Un des points qui inquiète particulièrement : la sécurité routière, avec des faits de conduite sous l'empire de l'alcool et stupéfiants, parfois les deux combinés. Les autorités vont ainsi durcir les sanctions administratives et pénales dans les cas de conduites addictives, indique Mickaël Giraudet.

Mickaël Giraudet Impossible de lire le son.

En 2022, 32 personnes sont mortes sur les routes de la Manche et 506 ont été blessées. L'alcool et la vitesse excessive sont les premières causes des accidents mortels.

Puis, un nouveau phénomène de délinquance est aussi apparu, le vol de carburant et d'accessoires auto, indique Sébastien Lesage, le colonel commandant les gendarmes de la Manche.

Sébastien Lesage Impossible de lire le son.

Ces vols liés à l'automobile et aux deux-roues ont progressé de près de 31 % l'année passée par rapport à 2021.