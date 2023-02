Place du commerce. La vie commerciale de l'agglomération rouennaise évolue

Chiens et chats ont désormais un espace qui leur est entièrement dédié.Un club house pour animaux vient d'ouvrir au 453 boulevard de l'Europe à Barentin.

On y trouve tous les services pour chiens et chats : toilettage, ostéopathie, hydrothérapie, etc. "Rivada est là pour faciliter la vie des propriétaires d'animaux qui souhaitent recevoir des conseils", explique la gérante Clélia Givon. Ce projet est né de sa passion pour les animaux.