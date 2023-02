Calvados. Un accident sur le périphérique entre quatre voitures, des bouchons à prévoir

Soyez prudents en ce lundi 20 février si vous empruntez le périphérique de Caen. Un accident s'est produit entre quatre voitures entre l'échangeur n° 8 "Bessin" et n° 9 "Porte de Bretagne" dans le sens extérieur. Des bouchons sont en train de se former sur la RN13 dans le sens Cherbourg vers Paris et sur le périphérique dans le sens Paris vers Cherbourg.

"Cet accident a eu lieu dans la zone du chantier des "Pépinières". Sur ce secteur, la voie de droite est actuellement neutralisée pour la réalisation des travaux et les véhicules accidentés sont bloqués sur la voie de gauche", explique la Direction interdépartementale des routes nord-ouest.

Pour l'instant, les bretelles de sortie de l'échangeur n° 8 sont fermées, des déviations ont été mises en place vers la RN13 et le périphérique dans le sens intérieur.