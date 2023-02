Place du commerce. De nouveaux commerces à Caen et agglo

Les ouvertures de commerces se poursuivent avec de belles enseignes situées à Caen et Ifs. La rédaction de Tendance Ouest vous les détaille.

Crossfit, négoce, économie circulaire

"Nous souhaitions nous implanter au sud de Caen pour l'ouverture de notre deuxième complexe sportif", souligne Jean Luc Hamon, le gérant de JLH CrossFit. "Ici, les cours sont encadrés et adaptés à chaque personne, en prenant en compte leur niveau et leurs capacités", tient-il à préciser. Godot & Fils est un négoce de métaux précieux spécialisé dans la vente et l'achat d'or, d'argent et de changes. "Nous éduquons en quelque sorte nos clients à la culture économique à travers la vente et le rachat de métaux précieux", glisse Paul Lamache, le jeune gérant de l'enseigne installée 18 rue Saint-Jean à Caen. Enfin, Envie autonomies est une association à vocation sociale et solidaire. "La remise en état de matériel pour une seconde vie est une vraie prise de conscience sociétale", promet Jean-Baptiste Lucas, en charge de l'animation du site installé 18 rue de la Girafe à Caen.