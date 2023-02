Orne. La grippe aviaire présente dans la faune sauvage

Un nouveau cas de grippe aviaire est avéré en Normandie, dans l'Orne cette fois-ci. Le 7 février, le cadavre d'une mouette rieuse avait été identifié à Boitron, à proximité de Sées. Après analyse, il s'avère que l'oiseau était atteint de l'influenza aviaire.

Plusieurs mesures prises

Mercredi 15 février, le préfet de l'Orne a pris un arrêté préfectoral mettant en place plusieurs mesures comprenant les 97 communes dans un périmètre de 20 km autour de la découverte.

Les exploitations et détenteurs d'oiseaux vont désormais être recensés, des mesures de biosécurité et des prélèvements vont être réalisés parmi les élevages, et les rassemblements d'oiseaux vivants sont interdits. Il y a en plus "des restrictions sur les mouvements des palmipèdes, du gibier à plumes et des appelants volatiles dans les exploitations et entre les exploitations", peut-on lire sur ce communiqué, ainsi que "des restrictions sur les mouvements d'œufs et de viandes de gibier à plumes".

Ces mesures sont mises en place pour une durée de 21 jours à compter du 15 février. La consommation de viande, de foie gras et d'œufs ne représente aucun danger pour l'Homme.

"En cas de mortalité et de signes cliniques anormaux, il est indispensable d'alerter la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne (ddetspp- sv-spae @orne.gouv.fr ou par téléphone au 02 33 32 42 68) en ce qui concerne des oiseaux domestiques et l'Office français de la biodiversité (02 33 67 19 20) pour des animaux sauvages", conclut la préfecture.