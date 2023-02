Gastronomie. Le camembert de Normandie dans le top 10 des fromages les plus populaires du monde !

Il ne pouvait pas être bien loin dans le classement. Le camembert de Normandie est à la 10e place des fromages les plus populaires du monde, d'après le guide gastronomique Taste Atlas, qui recense des milliers de produits à travers le monde. "Le camembert de Normandie, le fromage le plus célèbre et le plus emblématique de Normandie, est fabriqué à partir de lait cru de vache et pèse en moyenne 250 grammes. La saveur est intense, piquante et semblable à celle des champignons, de l'herbe et du beurre, tandis que l'odeur de moisi rappelle celui du chou", indique le guide gastronomique.

Deux fromages français dans le top 10, quatre italiens

Le camembert est accompagné d'un seul autre fromage français dans ce classement, il s'agit du brie de Meaux. Le numéro 1 au classement des fromages les plus populaires n'est autre que la mozzarella. Ce classique italien est originaire de la région de Campanie, mais aujourd'hui, il est produit dans tout le pays.

Voici le top 10 :

1 : Mozzarella (Italie)

2 : Cheddar (Angleterre)

3 : Fêta (Grèce)

4 : Ricotta (Italie)

5 : Parmesan (Italie)

6 : Gouda (Pays-Bas)

7 : Brie de Meaux (France)

8 : Panir (Inde)

9 : Gorgonzola (Italie)

10 : Camembert de Normandie (France)

Bien sûr, la Normandie regorge de bien d'autres fromages dont trois autres AOP (appellation d'origine protégée) : le pont-l'évêque, le livarot et le neufchâtel.