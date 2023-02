Caen. Poids lourds bannis du centre-ville après 11 heures : bonne ou mauvaise nouvelle ?

La municipalité de Caen durcit les règles concernant les livraisons en centre-ville. Mercredi 15 février, un courrier a été adressé aux commerçants, afin de les notifier d'un arrêté mis en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Les véhicules pesant plus de 3,5 tonnes, soit les poids lourds, ne peuvent désormais livrer dans le centre-ville qu'entre 6 heures et 11 heures. Cette règle s'appliquait autrefois aux zones piétonnes de l'hypercentre, et s'élargit donc.

Améliorer la qualité de vie en ville

Pour les véhicules plus petits, ils peuvent toujours approvisionner les commerces durant toute la journée, sauf dans les zones piétonnes, où cela ne devient possible qu'entre 18 heures et 21 heures, en plus des horaires matinaux déjà évoqués. Une décision justifiée par la maire adjointe en charge des commerces, Camille Brou-Vernet. "L'idée est de répondre à un enjeu d'amélioration de cadre de vie et de répondre aux enjeux de transition environnementale, écologique et énergétique", affirme-t-elle.

L'objectif est donc naturellement de limiter les nuisances sonores provoquées par ces livraisons à toute heure, ainsi que la gêne pour les piétons, en les compressant durant un créneau bien limité. Pour définir au mieux les meilleurs horaires, la Ville a distribué aux commerçants concernés un questionnaire. "Nous avons reçu plus de 200 réponses, ce qui, je trouve, est un chiffre plutôt réjouissant", poursuit l'élue. Des discussions ont également été établies avec les transporteurs locaux pour entendre leurs besoins et attentes. "Les décisions prisent dans cet arrêté sont donc le meilleur compromis trouvé pour arranger tout le monde", conclut Camille Brou-Vernet.

Problème de communication ?

Problème : tous les commerçants ne semblent pas être au courant de cet arrêté, pourtant daté du 1er janvier 2023. Et leurs habitudes n'ont donc pas encore évolué pour s'adapter aux contraintes, bien aidées par le fait que la Ville fasse encore preuve de tolérance. Chez le caviste Nicolas, situé rue Bellivet, Aurélie Barreau n'avait pas connaissance du changement effectif de réglementation. "Nos livraisons se font souvent l'après-midi car nous sommes une chaîne, explique-t-elle. Notre livreur effectue sa tournée en passant en Bretagne puis dans toute la Normandie, cela va être difficile de s'adapter. Pour l'instant, je ne sais pas, je suis dans le flou."

D'autres commerçants rencontrés pour ce sujet se disent étonnés de cet arrêté, même si cela ne les contraint pas spécialement. Les professionnels de la restauration, par exemple, ont l'habitude de programmer leurs livraisons en matinée.

Livraison en centre-ville : changement des règles Impossible de lire le son.

Impossible de livrer tout le monde en même temps

Mais là où le problème risque d'être majeur, c'est chez les commerçants qui ouvrent leur boutique en milieu de matinée. Exemple avec Le Comptoir Irlandais. Le magasin accueille ses premiers clients à 10 heures, et Amélie Gaudbillon, conseillère de vente, se dit contente de pouvoir être livrée entre 9 h 30 et 11 heures. Reste à trouver un arrangement avec le transporteur pour qu'il puisse passer durant ces horaires, et pas avant, puisque personne n'est présent à la boutique.

Un problème se pose si le transporteur, lors de sa tournée, doit livrer plusieurs commerçants ayant des contraintes horaires et qu'il ne peut plus circuler après 11 heures. Aux commerçants et aux transporteurs maintenant de s'adapter. Car dans quelque temps, la Ville réprimera les manquements à la règle.