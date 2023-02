[Reportage] Caen. Disquaires indépendants : retour en force

Les disquaires indépendants jouent sur l'effet collection des vinyles et CD pour continuer d'exister. Reportage.

Il y a une époque où l'on comptait une petite dizaine de disquaires indépendants à Caen. On parle ici des années 1980-90, période où le CD et le vinyle avaient une place à part. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quatre, dont un qui s'est installé au début du mois de février et un autre ambulant. Les deux autres, Sonic Records et Espace Disc, travaillent depuis trente ans au service du disque et sont devenus des incontournables en centre-ville.

"Le vinyle n'a jamais disparu"

Voilà dix ans que les galettes ont fait leur retour en force. Certains disquaires parlent de mode, d'autres non. "Les vinyles sont revenus tendance car on aime les objets vintage", analyse Gilles Ferrand, de la boutique Espace Disc. Olivier Guillo, au volant de Disc'N Truck, n'a jamais perdu espoir. "J'ai toujours cru au vinyle. Il a décliné mais n'a jamais disparu." L'effet collection plaît à la clientèle, quel que soit l'âge de l'acheteur. Tous les professionnels du milieu en sont convaincus. "Il y a un côté magique à utiliser un vinyle", poursuit-il avant d'être rejoint par Emmanuel Maillard, gérant de la boutique L'œil du sillon. À côté des plateformes d'écoute en streaming, "il y a un retour vers l'album. Se poser pour écouter l'œuvre d'un artiste, c'est un moment privilégié". C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'Emilie Salou a commencé sa modeste collection de vinyles. "J'aime bien posséder les choses. Il y a le geste, on sort le vinyle de sa pochette et on le met sur la platine. Il y a quelque chose de différent."

Un regain d'intérêt

pour les CD ?

Pour continuer à exister et se démarquer d'Internet et des grands magasins, les disquaires indépendants tentent de se diversifier. Du classique au métal en passant par le reggae, le jazz et le rap, les passionnés s'attachent à trouver les perles rares qui prendront place dans les salons des particuliers. "Je vends autant de CD que de vinyles de Queen par exemple. Certains grands groupes continuent de faire rêver, explique Gilles Ferrand, du magasin Espace Disc. Quand on aime un artiste, on a envie de l'avoir en support physique." Faut-il comprendre qu'il existe un regain d'intérêt pour le CD ? "Le CD n'est pas mort ! Il va revenir. Ça coûte aussi trois fois moins cher que le vinyle", précise Allain Lalleman. Dans sa boutique Sonic Records, le panier moyen d'un client est compris entre 20 et 25 € pour les CD. En vinyle, il dépasse les 30 €.

Est-ce donc une question de budget ? Un côté pratique ? "Je vois à nouveau des jeunes acheter des CD. C'est un multisupport qui convient peut-être à une clientèle qui n'a pas les moyens d'investir dans du matériel vinyle", complète Gilles Ferrand, qui range dans sa boutique pas moins de 7 000 CD différents. "On m'en demande tous les jours, je ne suis pas surpris par cette demande", complète Emmanuel Maillard, rue de Vaucelles. Preuve de ce retour au premier plan du CD, il prévoit même d'installer un deuxième bac à CD pour étoffer son offre.

