Bolbec. Condamné par la justice, l'ancien maire fait appel

Mardi 14 février, le tribunal correctionnel du Havre a condamné Dominique Métot, conseiller département et ancien maire de Bolbec, à six mois de prison avec sursis, 5 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de trois ans. L'élu a fait appel de la décision, indiquent nos confrères du Courrier Cauchois.

L'affaire concerne des faits de favoritisme à l'avantage de l'association Léo-Lagrange et au détriment de la MJC, entre 2014 et 2016. Ils avaient été dénoncés par un rapport de la Chambre régionale des comptes. Trois délibérations votées en conseil municipal, alors que Dominique Métot était maire, posent problème. Il s'agissait de conventions signées avec l'association Léo-Lagrange pour l'organisation des activités périscolaire. La Chambre régionale des comptes estime qu'il aurait fallu lancer un marché public puisque la MJC de Bolbec gérait déjà les temps périscolaires de communes voisines.

Dominique Métot assure au Courrier Cauchois qu'il s'agit d'une "erreur de procédure". Il insiste sur le fait qu'il n'y a eu "aucun détournement de fonds, aucun enrichissement personnel et rien d'intentionnel".