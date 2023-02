Seine-Maritime. Interpellé par de faux banquiers, un sexagénaire se fait dérober 500 euros

Après les faux policiers ou les faux agents de l'eau, place aux faux représentants de banques. Mardi 14 février au Houlme, deux hommes se font passer pour des représentants du Crédit Lyonnais et incitent leur victime, un homme de 67 ans, à leur donner sa carte bleue et son code secret. Pour rendre crédible leur présence, ils indiqué au sexagénaire que son compte en banque est à découvert et qu'il doit leur remettre sa carte bleue et son code afin qu'ils puissent la détruire, ajoutant qu'une nouvelle carte lui sera envoyée par la suite.

L'homme de 67 ans, qui détient un compte au Crédit Lyonnais, va alors chercher sa carte et leur communique son code secret. Avant de partir, les deux hommes prennent le téléphone de leur victime et sa carte SIM. Au total, ils réussissent à retirer 500 euros.

Une enquête est en cours.