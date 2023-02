Eure. Un trafic de cigarettes démantelé

Samedi 11 février, la gendarmerie d'Évreux procédait à un banal contrôle routier au Mesnils-sur-Iton. Dans l'une des voitures contrôlées, les militaires ont découvert une marchandise suspecte dans le coffre. Il y avait 11 cartouches de cigarettes, un pot de 300 grammes de tabac à rouler ainsi que dix paquets de 30 grammes de tabac, le tout en provenance de l'étranger.

Un trafic via l'application Snapchat

L'enquête menée par la gendarmerie de Nonancourt a permis de mettre à jour l'existence d'un trafic. Mardi 14 février, l'auteur principal de ce trafic était interpellé à Sylvain-les-Moulins. La perquisition de son domicile a conduit à la découverte de 16 pots de tabac et plusieurs paquets de cigarettes annotés en langue étrangère, près de 40 grammes de résine de cannabis et 360 euros en espèces. Il organisait son petit trafic via l'application Snapchat.

Au total, deux individus sont mis en cause. Ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire d'Évreux.