Place du commerce. De nouvelles boutiques dans l'Orne

Le client choisit la

garniture de ses galettes

Le food truck Crokediem sillonne

les routes du Bocage.

Il propose des galettes délicieuses et variées

et de succulentes crêpes

Crokediem, c'est une crêperie ambulante qui repose sur un concept simple : c'est le client qui décide : "Les clients choisissent s'ils veulent des galettes déjà prêtes ou non, ou s'ils veulent eux-mêmes la garnir", explique Belinda Morin, qui est née il y a une quarantaine d'années en Bretagne, d'où elle a exporté dans le Bocage sa passion pour les crêpes et les galettes. La farine vient du moulin de Domfront, légumes et fromages sont issus de producteurs locaux.

Son food truck, elle en rêvait depuis longtemps, depuis qu'elle a été serveuse dans une crêperie du côté de Fougères. Finalement, il a ouvert son auvent dans le Bocage en octobre 2019. Mais la Covid est passée par là. Heureusement, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir et désormais, du lundi au vendredi, la crêperie ambulante est stationnée successivement sur les communes ses Tinchebray, de Saint-Pierre-d'Entremont, de Condé-en-Normandie et de Saint-Georges-des-Groseillers, à chaque fois de 10 heures à 14 h 30. Le reste de la semaine, Belinda Morin propose de prestations lors par exemple de fêtes communales, de salons, d'inaugurations, d'événements sportifs, ou lors de grandes fêtes familiales à domicile. Crokediem propose à ses clients des galettes "à composer" ou "déjà prêtes" entre 2,50 et 6,50 €, mais aussi des "formules express" de 5,50 à 8,50 €.